La Cynthialbalonga crolla in casa con l'Afragolese

Battuta d'arresto per la Cynthialbalonga, che nel recupero della ventinovesima giornata di Serie D girone G incappa in una sconfitta importante in una partita decisiva per la promozione contro l'Afragolese, che con i tre punti rilancia le sue ambizioni di promozione e tiene a distanza proprio la Cynthialbalonga, mantenendo la quinta posizione, ultima utile per partecipare ai playoff. Una partita stregata per i padroni di casa, che dopo il vantaggio firmato da Alessandro hanno avuto più volte la possibilità di raddoppiare, con la doppietta negata ad Alessandro proprio per un salvataggio miracoloso. Cilento e Longo hanno completato l'opera, regalando tre punti cruciali ai campani e una vittoria pesante in ottica promozione.

AFRAGOLESE - CYNTHIALBALONGA 2-1 (24' Alessandro, 31' Longo (A), 44' Cilento (A)