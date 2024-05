La Cynthialbalonga cambia: si separano le strade con Marco Mariotti

Non continuerà l'avventura di Marco Mariotti sulla panchina della Cynthialbalonga. Il club castellano del girone G di Serie D ha annunciato che non verrà rinnovato il contratto del tecnico, che quest'anno ha condotto il club all'ottavo posto.

Il comunicato della Cynthialbalonga

La società Cynthialbalonga ha deciso per la Stagione 2024/2025 di non prolungare il contratto di Mr Marco Mariotti come guida tecnica della Prima Squadra. Tornato in maglia azzurra dopo la memorabile annata 2017/2018, il Mister ha condotto la corrente stagione in modo profondamente altalenante: la partenza da fuoriserie in testa, l'assestamento al terzo posto per larga parte del girone d'andata, il crollo delle prime dieci partite del girone di ritorno fino a sfiorare la zona play-out, il finale in ripresa per il settimo posto definitivo. Al Mister vanno i nostri più sinceri auguri per un proseguo vincente di carriera.