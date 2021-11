La Cynthialbalonga cala il tris e vola ai sedicesimi di Coppa Italia di Serie D

Il Cynthialbalonga offre una prova di gran carattere e batte l'Aprilia nei 32mi di finale della Coppa Italia di Serie D. La squadra di casa è andata in vantaggio per prima con Barbarossa, bravo e rapido a sfruttare la sponda di Roberti per siglare l'1-0. L'Aprilia però non è rimasta a guardare ed ha reagito al 23' con Ceka, autore del gol dell'1-1 con uno splendido sinistro al volo. Sarà l'ultima marcatura del primo tempo, con le squadre che vanno al riposo sulla parità. Al ritorno in campo è tutta un'altra Cynthialbalonga, che in dieci minuti indirizza in maniera definitiva il match con l'1-2 firmato da D'Agostino, che realizza il rigore assegnato per fallo da ultimo uomo di Talamonti (espulso), e Roberti, bravo a ribadire in rete la respinta di D'Agostino.

Cynthialbalonga - Aprilia 3-1

Barbarossa 8’pt (C), Ceka 23’pt (A), D’Agostino 2’st (rig., C), Roberti 6’st (C)