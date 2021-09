La Curva Nord espone uno striscione per Strakosha. Ecco la reazione del portiere della Lazio

Prima dell’inizio di Lazio-Cagliari, terminata 2 a 2, la Curva Nord ha esposto uno striscione a sostegno di Thomas Strakosha, sfortunato protagonista della sconfitta laziale contro il Galatasaray.

Lo striscione per Strakosha

“Non ti curar di loro ma guarda e para. Daje Strakosha!”. Questo è il testo dello striscione esposto dai tifosi laziali verso Strakosha, a cui ha fatto seguito un coro di supporto al portiere. L’estremo difensore biancoceleste è stato, suo malgrado, protagonista della sconfitta della Lazio contro il Galatasaray. Infatti in Turchia, nella prima giornata di Europa League, la squadra di Sarri è caduta per 1 a 0 proprio per colpa di un autogol del portiere albanese.

Il post di Strakosha

Strakosha non è rimasto indifferente a questa dimostrazione di affetto da parte dei suoi tifosi. Infatti il portiere si è commosso vedendo il gesto dei supporter laziali. Successivamente sul suo profilo Instagram, Strakosha da pubblicato un post di ringraziamento: “Non ho parole per descrivere quello che ho provato oggi entrando in campo dagli applausi lìaffetto e infine allo striscione cantando mio nome ho provato ma non sono riuscito trattenere le lacrime e l’unica cosa che posso dire e GRAZIE DI CUORE TIFOSI LAZIALI PER IL VOSTRO AFFETTO E SUPPORTO QUESTO MOMENTO RIMARRÀ NEL MIO CUORE PER TUTTA LA MIA VITA.... ora lavorare”.

I numeri di Strakosha alla Lazio

Strakosha (classe 1995) dalla stagione 2016/2017 è stato promosso nella prima squadra biancoceleste e ha difeso la porta della Lazio 178 volte. Con in club capitolino ha vinto 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane, mentre con la Primavera laziale ha vinto un Campionato, una Coppa Italia e una Supercoppa. Dopo essere stato per anni titolare inamovibile nella Lazio, nella scorsa stagione complice un infortunio e l’arrivo di Reina, Strakosha è finito indietro nelle gerarchie fra portieri. L’addio di Inzaghi e l’arrivo di Sarri hanno consolidato la posizione di secondo portiere per l’albanese.