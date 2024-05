La "classifica dei giovani" di Eccellenza Lazio, chi ha giocato di più?

Tempo di tirare le somme per i due gironi di Eccellenza Lazio, con i giovani classe 2006 e 2007 che si sono messi in particolare spolvero durante la stagione calcistica nei gironi A e B. A guidare la classifica è Alessio Milone del Montespaccato, con i suoi 1906 minuti per l'ex prodotto del Tor Tre Teste. Al secondo e terzo posto, praticamente appaiati con 1604 e 1602 minuti, Samuele Grisley del Pescatori Ostia e Giacomo Paganetti del Ladispoli. Nel girone B svetta il 2006 Matteo Di Giosa della Lodigiani con 1763 minuti, e a solo tredici di distanza il 2006 Giacomo Federici del Tor Sapienza. Chiude il podio nel girone B con 1680 minuti il 2006 Giovanni Di Lelio del C.S Primavera.