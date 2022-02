La Civitavecchia batte il Tivoli e si aggiudica la Coppa Italia Eccellenza Lazio

La Civitavecchia compie l'impresa e si assicura la Coppa Italia Eccellenza per la seconda volta nella sua storia, dopo quella dell'edizione 1993-1994 vinta in finale contro il Ceccano nello storico Stadio Flaminio. La Tivoli proviene da un campionato finora dominato, con dieci punti di vantaggio sulla seconda classificata Pomezia e nessuna sconfitta, mentre il Civitavecchia siede al quarto posto in classifica nel girone A di Eccellenza Lazio. Nonostante la differenza di classifica nel primo tempo è proprio il Civitavecchia a fare la partita e a crederci di più, colpendo un palo con Bersaglia e rendendosi pericolosa con Funari.

Gli sforzi della squadra del girone A vengono premiati in avvio di secondo tempo, con un tiro di La Rosa, l'uomo del gol decisivo in semifinale, che viene deviato all'11' e beffa il portiere della Tivoli, che non può fare altro che raccogliere il pallone dalla rete. La Tivoli capisce che deve accellerare il passo e mette sotto gli avversari, trovando prima la traversa con De Marco e poi il pari con il diagonale di De Costanzo. Il finale di partita è equilibrato ma la zampata la piazza il Civitavecchia. Binaco stende Funari in area e Proietti dal dischetto sigla il gol che regala la coppa al Civitavecchia, che resiste nei minuti finali senza troppi problemi e portando a casa un trofeo che sembrava insperato nel finale di partita della semifinale.

FINALE Coppa Italia Eccellenza

Civitavecchia Calcio 1920 2 vs Tivoli 1919 1

Marcatori 11’st La Rosa (C) , 27’st De Costanzo (T) e 43’st Proietti rig. (C)

Arbitro Velocci dì Frosinone

Ammonizioni Gagliardi, Fatati, Funari, Fe

Civitavecchia Calcio 1920: Scaccia, Caforio, Funari, Proietti, Serpieri, Fatarella, La Rosa, Gagliardi, Panico (1’st Luciani), Ruggiero, Bersaglia (31’st Amato) A disp. D’Angelo,Imperiale, Amato, Mancini, Istrate, Deiana, Luciani, Castaldo, Galimberti. All. Castagnari. (in panchina De Luca)

Tivoli Calcio 1919 Vento, D’Urbano, Fe, Lisari, Binaco, Virdis, Dominici (15’st De Costanzo), Orlando (44’st Paolocci) Ferri, Fatati (23’st Laurenti), De Marco A disp. Simeoni, Giocondi, Esposito, Pera, Torsellini, De Costanzo, Laurenti, Desousa, Paolocci All. C. Pascucci