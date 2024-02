La Boreale annuncia la nuova guida tecnica, sarà un duo di allenatori

Arriva l'ufficialità per quanto riguarda la panchina della Boreale, rimasta senza allenatore dopo le dimissioni per motivi familiari di Fabrizio Piccareta. La società di Serie D ha ufficializzato quindi la coppia Palma - Rufo, nella speranza di trovare in questo duo la scintilla per uscire dalla zona retrocessione diretta nel girone G di Serie D.

Il comunicato della Boreale

La Boreale comunica di aver affidato temporaneamente la guida tecnica della prima squadra a Pierluigi Palma e Cesidio Rufo. Il Presidente della Boreale, insieme allo staff dirigenziale e tecnico della Società, augura ai due tecnici buon lavoro.