L'Urbetevere annuncia un nuovo accordo con un importante sponsor tecnico

L'Urbetevere calcio è lieta di annunciare una nuova e significativa partnership con Sportuno e Kappa. Sportuno sarà responsabile della distribuzione, mentre Kappa ci fornirà il materiale tecnico, consolidando così la nostra posizione nel mondo del calcio con due partner di spicco nel settore.

Il commento dell'Urbetevere

"Questa alleanza rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di crescita e sviluppo. Grazie alla collaborazione con Sportuno, leader nella distribuzione di prodotti sportivi, e Kappa, rinomato marchio nel settore dell'abbigliamento tecnico sportivo, siamo fiduciosi di poter garantire ai nostri atleti e ai nostri sostenitori l'accesso a prodotti di alta qualità e all'avanguardia. Questa partnership non solo rafforzerà la nostra presenza nel calcio, ma offrirà anche dei vantaggi tangibili per la nostra comunità calcistica. Siamo entusiasti di iniziare questa nuova fase e non vediamo l'ora di condividere con voi i frutti di questa collaborazione."

[comunicato stampa Urbetevere]