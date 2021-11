L'UniPomezia trova la prima storica vittoria in Serie D

E' stata la giornata che chi soffre per l'UniPomezia aspettava da tanto. La squadra pometina in un pomeriggio da sogno trova la prima vittoria in campionato di D della sua storia rimontando dallo 0-2 il Flaminia. Protagonista assoluto Lupi, che tiene vive le speranze dell'UniPomezia rimontando da solo i due gol di svantaggio arrivati nel primo quarto d'ora per i gol di Sirbu e Ancillai. Nel secondo tempo, propiziati dalla rimonta insperata nel finale del primo, l'UniPomezia si mette sotto ad attaccare e sfiora il vantaggio con Di Battista. Il clamoroso 3-2 arriva però poco dopo, con De Iulis che si avventa sulla respinta della traversa per tiro di Ramceski e mette in rete il gol del vantaggio. Tante emozioni anche nel finale, con l'UniPomezia che si vede salvare sulla linea il 4-2 ma con il brivido di Sirbu, che trova la traversa quasi allo scadere, senza però negare i tre punti ai padroni di casa.

SERIE D

UNIPOMEZIA - FLAMINIA CIVITACASTELLANA 3-2

UNIPOMEZIA Siani, Cruciani (31’st Panini), Santese (10’st Di Battista), Schiavella (10’st Odero), Ilari, Ramceski, Del Duca, De Iulis (34’st Tozzi), Suffer, Lupi, Delgado (31’st Ribeiro) PANCHINA Beccaceci, Di Battista, Odero, Panini, Porzi, Ronci, Ribeiro, Tozzi, Valle ALLENATORE Centioni

FLIMINIA CIVITACASTELLANA Opara, Celentano (27’st Staffa), Carta (27’st Manoni), Traditi (27’st Ingretolli), Gasparini, Massaccesi, Sirbu, Lazzarini (13’st Garufi), Sciamanna, Paun (13’st Coracci), Ancillai PANCHINA Sordini, Colalelli, Staffa, Coracci, Santovito, Garufi, Manoni, Fondi, Ingretolli ALLENATORE Nofri Onofri

MARCATORI Ancillai 4’pt, Sirbu 10’pt, Lupi 15’pt e 43’pt (U), De Iulis 19’st (U)

ARBITRO Mirri di Savona

ASSISTENTI Spoletini di Rieti e Tagliafierro di Caserta

NOTE Espulsi 48’st Manoni (F) per doppia ammonizione Ammoniti Traditi, Lazzarini,Cruciani, Manoni, Di Battista, Odero, Tozzi Angoli 0-1 Rec. 3’pt - 5’st