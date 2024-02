L'UniPomezia si carica per la finale di Coppa Italia, le parole di Ramceski "Daremo l'anima"

L’Unipomezia si prepara a scendere in campo per la finale di Coppa Italia. Alla vigilia della sfida con il Terracina a dar voce allo spogliatoio rossoblù è Armin Ramceski, autore di una grande prova nel recente successo contro il Certosa: “Siamo contenti perché abbiamo centrato una vittoria importante e lo abbiamo fatto tornando a giocare con la stessa brillantezza che avevamo ad inizio stagione. Siamo tornati in vetta e questo è importante ma restiamo umili perché il bello viene proprio adesso”. Domani l’Unipomezia si gioca un bel pezzo di stagione ma il gruppo è pronto: “Siamo un gruppo unito e vogliamo continuare su questa strada lavorando giorno dopo giorno. Domani ci aspetta una bellissima partita in cui scenderemo in campo contro il Terracina, una squadra forte e che è giusto rispettare ma che affronteremo senza paura. Siamo pronti a dare tutto, metteremo anima e cuore su ogni pallone per centrare questo obiettivo”.

La finale UniPomezia - Terracina

La grande finale di Coppa Italia Eccellenza sarà alle 14.30 all'Olindo Galli di Tivoli, con entrambe le squadre all'appuntamento per la storia. L'UniPomezia per vincere la sua terza, il Terracina per vincere la prima.