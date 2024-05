L'Unipomezia si carica per il ritorno con il Castelfidardo "Sarà un'altra battaglia"

Il primo round è dell'Unipomezia. I rossoblù di Casciotti, in casa del Castelfidardo, muovo un primo e deciso passo nei playoff per un posto in Serie D. Proprio il tecnico del club pometino commenta così il match di ieri: “Abbiamo trovato un campo splendido con una tifoseria importante, un bellissimo ambiente dove giocare. E' stata una battaglia ma ce lo aspettavamo, il Castelfidardo è una squadra forte e organizzata. Giocano bene, hanno giocatori importanti e, così come a noi del resto, stavolta gliene mancava anche qualcuno di importante. E' stata una partita bella tirata dove si è visto a tratti anche del bel gioco. Siamo riusciti a portarla a casa e questo è importante anche se c'è un po' di rammarico per aver subito un gol in superiorità numerica che magari ci complica un po' la gara di ritorno ma ci può stare, questo probabilmente è il risultato più giusto. Ora però subito testa al match di ritorno perchè sarà un'altra battaglia”. L'Unipomezia arrivava a questa doppia sfida contro il Castelfidardo dopo aver solamente sfiorato la vittoria del campionato nonostante una stagione passata in vetta: “Non dobbiamo vederla come sconfitta – dichiara Casciotti - ma come opportunità. Il calcio a volte impiega anni a darti una seconda chance e a noi invece ci è permesso giocare subito questi playoff per guadagnarci la Serie d. Giocare in certe piazze, in certi ambienti è un privilegio e noi così dobbiamo vederla. Ora dobbiamo spingere al massimo per cercare innanzitutto di portare a casa anche il ritorno”.

[ufficio stampa UniPomezia]