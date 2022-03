L'UniPomezia perde a Poggibonsi e la classifica diventa pericolosa

Peggiora la classifica dell'UniPomezia, che contro il Poggibonsi secondo i classifica offrono una buona prova ma non abbastanza per trovare punti su un campo complicato. I toscani approfittano prima di un errore difensivo per siglare l'1-0 con Camilli e poi di un colpo di testa di Renzi per spedire le due squadre all'intervallo con il doppio vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa il solito Delgado accorcia le distanze alla mezz'ora, ma l'assalto finale dei pometini non produce gol ed escono quindi sconfitti dalla trasferta toscana. La zona salvezza ora dista sette punti per l'UniPomezia, mentre sulla zona retrocessione diretta i pometini mantengono un vantaggio di soli due punti.

SERIE D

POGGIBONSI - UNIPOMEZIA 2-1

POGGIBONSI Pacini, Rimondi, Simoncini (22’st Poggesi), Mazzolli, Ponzio (37’st Cecchi), De Vitis, Muscas, Camilli, Renzi (13’st Donati), Regoli, Bellini (29’st Gistri) PANCHINA Venè, Barbera, Manfredi, Ballerini, Cioni ALLENATORE Calderini

UNIPOMEZIA Siani, Cruciani, Ilari, Delgado, De Iulis (29’st Valle), Lo Schiavo (48’st Santese), Bramati (10’st Scardola), Panini, Cartella, Squerzanti (18’st Tozzi), Suffer (28’st Schiavella) PANCHINA Spadini, Ramceski, Odero, Di Battista ALLENATORE Solimina

MARCATORI 12’pt Camilli (P), 28’pt Renzi (P), 32’st Delgado (U)

ARBITRO Rodigari di Bergamo

ASSISTENTI Daghetta di Lecco e Cardona di Catania

NOTE Ammoniti Mazzolli, Panini, Rimondi, Cruciani, Scardola, Pacini, Camilli, Donati Ang. 6-3 Rec. 1’pt - 6’st