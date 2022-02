L'UniPomezia pareggia in rimonta con il Foligno

Squadra in casa

Un punto d'oro per l'UniPomezia, che nel segno di Ramceski trova nel finale un pareggio insperato dopo aver chiuso sotto il primo tempo sotto di due reti. Fatali due errori in costruzione che sono costati i gol di Ciganda e Orlandi che hanno complicato di molto la pratica dell'UniPomezia. Nel secondo tempo però la reazione dei padroni di casa è rabbiosa, e nel giro di tre minuti quando sembrava che la partita si stesse avviando verso una vittoria del Foligno l'UniPomezia impatta con un bel gol di Tozzi e un colpo di testa di Ramceski, sfiorando anche il gol della vittoria nel finale. Resta comunque un punto importante per il campionato dei pometini, invischiati nella lotta salvezza.

SERIE D

UNIPOMEZIA - FOLIGNO 2-2

UNIPOMEZIA Siani, Lo Schiavo, Cruciani, De Iulis An., Ilari, Bramati, Lupi (16’st Tozzi), Modesti (1’st Di Battista), Suffer, Squerzanti (27’st Delgado), Valle (1’st Ramceski) PANCHINA Spadini, Delgado, Di Battista, Mancini, Cedric, Odero, Ramceski, Schiavella, Tozzi ALLENATORE Centioni

FOLIGNO Falzano, Dell’Orso, Caruso, Chiavazzo, Savarise, Rossi, Valentini (14’st Amadio), Oliva (39’st Tetteh), Ciganda (5’st Miccio), Settimi (14’st Metelli), Orlandi (22’st Vespa) PANCHINA Gilde Oliveira, Vespa, Cirone, Said, Tetteh, Cicatiello, Amadio, Miccio, Metelli ALLENATORE Tizzoni

MARCATORI Ciganda 30’pt (F), Orlandi 45’pt (F), Tozzi 35’st (U), Ramceski 38’st (U)

ARBITRO Iacopetti di Pistoia

ASSISTENTI Caputo di Benevento e Ciannarella di Napoli

NOTE Ammoniti Ilari, Ciganda, Valle, Bramati Angoli 6-1 Rec. 4’st