L'UniPomezia pareggia con la Sangiovannese

Non si fanno male UniPomezia e Sangiovannese, con i pometini che trovano un punto che smuove la classifica e li aiuta a tenere la corsa nella zona playout. Poche emozioni da entrambe le squadre, con un occasione importante a testa che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. In avvio i padroni di casa sono pericolosi con Calosi, e poco dopo Panini deve salvare un pallone sulla linea per tenere la parità. Nel finale di primo tempo De Iulis sfiora il vantaggio, ma la vera chance di vittoria dell'UniPomezia arriva nella ripresa, con De Iulis che tira a botta sicura ma trova la pronta risposta di Cipriani. Finisce così con un 0-0 il 2021 di entrambe le squadre.

SANGIOVANNESE – UNIPOMEZIA 0-0

SANGIOVANNESE Cipriani, Migliorini, Moruzzi, Nannini, Fanetti, Lorenzoni, Baldesi (29'st Giannini), Di Vito, Polo, Bellini (36'st Bencini), Calosi PANCHINA Fabiani, Grazini, Giustelli, Begagli, Fabrini, Nannoni, Fumelli ALLENATORE Iacobelli

UNIPOMEZIA Siani, Cruciani, Ilari, Delgado (34'st Tozzi), Ramceski, Valle (23'st Di Battista), De Iulis An., Santese (29'st Modesti), Panini, Schiavella (41'st Odero), Suffer PANCHINA Beccaceci, Marini, Vultaggio, De Iulis Al., Ronci ALLENATORE Centioni

ARBITRO Boiani di Pesaro

ASSISTENTI Piccinini di Ancona e Donati di Macerata

NOTE Ammoniti Moruzzi, Di Vito, Delgado, Ramceski, Schiavella, Modesti