L'UniPomezia lotta ma deve cedere in trasferta alla Pianese

Il cuore dell'UniPomezia non basta a ribaltare una partita che si era messa malissimo in casa della Pianese, e la situazione di classifica è sempre più drammatica. Succede quasi tutto nel primo tempo, Convitto nel giro di undici minuti sigla una doppietta che sembra già chiudere i giochi. Gli ospiti però non ci stanno e prima Delgado accorcia con un rigore e poi De Iulis completa l'insperata rimonta al 30'. L'UniPomezia ora sembra addirittura crederci per una vittoria quanto mai insperata, e dopo l'intervallo si fa viva pericolosamente dalle parti di Vivoli. La doccia fredda però arriva al 27' con il gol di Ambrogio, e un'Unipomezia sempre più sbilanciata non può che subire il gol di Palma a tempo scaduto che lascia la squadra ospite all'ultimo posto nel girone E.

PIANESE-UNIPOMEZIA 4-2

PIANESE Vivoli, Ambrogio, Battistelli (1′st Palma), Gagliardi, Folino, Simeoni, Cericola (1′st Seminara), Marino, Cesario (29′st Brenci), Convitto (41′st Bernardini), Kondaj (18′st Lepri) PANCHINA Mazzi, Stivaletta, Iacullo, Mattiolo ALLENATORE Bacci

UNIPOMEZIA Beccaceci (39′st Siani), Marini, Ilari, Delgado, Ramceski (29′st Tozzi), Valle (18′st Porzi), De Iulis An., Del Duca, Panini, Schiavella (39'st De Iulis Al.), Suffer (36′st Di Battista) PANCHINA Siani, Cruciani, Odero, Santese, Ronci ALLENATORE Foglia Manzillo

MARCATORI Convitto 2'pt e 11'pt (P), Delgado rig. 22'pt (U), De Iulis 30'pt (U), Ambrogio 27'st (P), Palma 49'st (P)

ARBITRO Cangi di Enna

ASSISTENTI Licari di Marsala, Girgenti di Ferrara

NOTE Ammoniti Ambrogio, Gagliardi, Folino, Vivoli, Valle, Schiavella, Di Battista