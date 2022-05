L'UniPomezia frena contro il Follonica ed allontana la salvezza diretta

Niente da fare per l'UniPomezia, che in trasferta contro il Follonica Gavorrano non va oltre la sconfitta per 2-0 e deve salutare le speranze di salvezza diretta. A decidere il match è stata la doppietta di Giustarini, che nella parte finale del secondo tempo ha condannato i pometini ai zero punti grazie a due conclusioni su assist di Barlettani e Lo Sicco che hanno beffato il portiere dell'UniPomezia Siani. La squadra pometina dovrà quindi ricorrere ai playout salvezza, avendo matematicamente scacciato l'incubo della retrocessione diretta.

FOLLONICA GAVORRANO - UNIPOMEZIA 2-0

FOLLONICA GAVORRANO Ombra, Bruni, Coccia, Dierna, Origlio, Tiganj (17’st Giustarini), Liurni, Sylla (17’st Mugelli), Gasco (39’st Fremura), Lo Sicco (42’st Berardi), Arduini (40’st Barlettani) PANCHINA Vivoli, Martelli, Del Rosso, Iacullo ALLENATORE Bonura

UNIPOMEZIA Siani, Ilari, Tozzi, Valle, De Iulis (28’st Marini, 41’st Cartella), Di Battista, Bramati, Squerzanti, Scardola (28’st Suffer), Schiavella (45’st Simeone), Mancini (19’st Lo Schiavo) PANCHINA Spadini, Vultaggio, Santese, Carnevale

ALLENATORE Solimina

MARCATORI Giustarini 32'st e 46'st

ARBITRO Colaninno di Nola

ASS. Giovanardi di Terni, Polidori di Perugia

NOTE Ammoniti Lo Sicco, Origlio, Dierna, Gasco, Ilari, Giustarini, Tozzi, Liurni