L'UniPomezia crolla contro l'Arezzo

Un secondo tempo di livello basta all'Arezzo per trovare tre punti cercati con rabbia contro l'UniPomezia, che si deve arrendere di fronte ad un Arezzo in crisi di risultati e in rotta con i tifosi ma che ha dimostrato di voler reagire. A sbloccare il match ci ha pensato Marchi all'ottavo minuto del secondo tempo, bravo a chiudere di testa il cross su punizione di Cutolo. Un gol che ha dato il La alla partita dell'Arezzo, che venti minuti dopo trova il raddoppio con Persano sempre su assist da fermo del solito Cutolo. A chiudere il match ci pensa Doratiotto, con un bel tiro da fuori che regala i tre punti definitivamente all'Arezzo e la vittoria desiderata da più di un mese. Tutto da rifare invece per l'UniPomezia, adesso a soli due punti dalla retrocessione diretta.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 23 Campaner, 2 Biondi, 4 Van der Velden, 21 Ruggeri (37’ st 3 Mastino); 8 Lazzarini (7’ st 20 Mancino), 6 Pisanu, 5 Benedetti; 16 Sicurella (7’ st 26 Marchi, 22’ st 11 Doratiotto); 90 Persano, 10 Cutolo (37’ st 31 D.Marras).

A disposizione: 22 Balucani, 33 Zona, 44 Memushi.

Allenatore: Marco Mariotti.

UNIPOMEZIA (4-3-3): 22 Siani; 15 Odero, 6 Ilari, 26 Scardola, 30 Modesti (25’ st 24 Cartella); 27 Schiavella, 4 Cruciani, 8 Ramceski (13’ st 25 Squerzanti); 7 Delgado (13’ st 9 Tozzi), 11 De Iulis (25’ st 10 Valle), 90 Lupi.

A disposizione: 1 Spadini, 13 Lo Schiavo, 20 Di Battista, 21 Bramati, 29 Mancini.

Allenatore: David Centioni.

ARBITRO: Michele Maccorin di Pordenone (Filippo Tortolo di Basso Friuli – Simone Della Mea di Udine).

NOTE: spettatori paganti 654. Ammoniti: pt 16’ Campaner; st 16’ Modesti, 27’Ilari. Angoli: 6-3. Recupero tempi: 0’ e 5’

RETI: st 8’ Marchi, 28’ Persano, 43’ Doratiotto