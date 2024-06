L'UniPomezia conferma il tecnico, un altro anno con Andrea Casciotti

Dopo un primo anno in cui ha dimostrato tutto il suo valore, seppur esordiente, Andrea Casciotti è stato confermato alla guida dell'Unipomezia anche per la prossima stagione. L'allenatore ha deciso di sposare nuovamente il progetto rossoblù condividendo con la società scelte ed obiettivi "Provo sensazioni davvero positive dopo la conferma - commenta - perché questo significa che possiamo continuare quel percorso che abbiamo tracciato lo scorso anno e che per poco, anzi pochissimo, non ci ha permesso di ottenere quanto volevamo, sia in Coppa che in campionato. Il calcio è anche questo, facciamo tesoro di quanto accaduto nella scorsa stagione e ripartiamo con ancora più voglia, che non è mai mancata. Sin dalla fine del match contro il Castelfidardo ho ricominciato a programmare le mie idee. I tanti giocatori che, quasi in blocco, faranno di nuovo parte della rosa sono uno stimolo in più per fare bene, ma voglio anche ringraziare chi non farà più parte di questo progetto. Sono convinto che lavoreremo nel migliore dei modi per provare di nuovo a conquistare il massimo dalla prossima stagione. Cercherò di evolvere, perché sono convinto che un allenatore che rimane fermo nelle sue convinzioni non porti beneficio al club, ma solamente con un atteggiamento aperto a soluzioni alternative ed idee innovative possa dare quel valore aggiunto che un club si augura possa immettere all'interno della stagione".

[ufficio stampa UniPomezia]