L'UniPomezia cede al Foligno e retrocede in Eccellenza

Terminano con la retrocessione gli alti e bassi del campionato dell'UniPomezia, che nella sfida decisiva di domenica contro il Foligno perde per 2-1 e deve salutare la Serie D, con la squadra di mister Solimina che l'anno prossimo dovrà disputare il campionato di Eccellenza Lazio. A decidere il match le reti di Miccio e Valentini, con il primo che ha indirizzato la sfida nel primo tempo e il secondo che ha dato il colpo di grazia all'UniPomezia, in dieci dall'ottavo minuto del secondo tempo per il rosso commiato all'appena entrato Marini. Non serve a nulla il forcing finale generato dal 2-1 di De Iulis al 36', e la squadra di mister Solimina deve arrendersi alla retrocessione diretta, mentre il Foligno conquista così l'ultimo posto playout.

SERIE D

FOLIGNO-UNIPOMEZIA 2-1

FOLIGNO Falzano, Dell’Orso, Caruso, Tall (24′st Orlandi), Chiavazzo, Rossi, Valentini (33′st Facelli), Tetteh (37'st Cicatiello) Bevilacqua (1′st Pucci), Oliva, Miccio (28′st Ciganda) PANCHINA Gil, Bocci, Said, Ceron ALLENATORE Tizzoni

UNIPOMEZIA Siani, Ilari, Delgado, Ramceski (17′st Cruciani), Tozzi (19′st De Iulis), Valle (33′st Cartella), Di Battista (3′st Marini), Bramati, Panini, Schiavella, Mancini (29′st Lo Schiavo) PANCHINA Spadini, Simeone, Scardola, Suffer ALLENATORE Solimina

ARBITRO Cerbasi di Arezzo

ASSISTENTI Persichini di Macerata e Piccinini di Ancona

MARCATORI 15′ pt Miccio (F), 32′ st Valentini (F), 36′ st De Iulis (U)

NOTE Espulsi Marini (U) all’8′st, Valle (U) al 44'st dalla panchina, Di Battista (U) e Miccio (F) dalla panchina al 48′ st Ammoniti Panini, Tetteh Rec. 1'pt - 6'+3'st