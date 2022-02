L'UniPomezia cade in casa contro la Pianese

Cade in casa l'UniPomezia contro la Pianese. Nella prima sfida dopo l'esonero di mister Centioni la squadra pometina non è riuscita a ribaltare il momento negativo, subendo le reti di Lepri e Tascini nel primo tempo che hanno indirizzato la sfida in maniera irrimediabile. A rimettere in partita i padroni di casa ci ha pensato un tap-in di Schiavella, arrivato dopo una punizione di Delgado, ma gli assalti nel finale non sono stati abbastanza per trovare punti, con l'UniPomezia che resta a tre punti dalla zona salvezza occupata dalla Sangiovannese.

UNIPOMEZIA - PIANESE 1-2

UNIPOMEZIA Siani, Santese (7’st Lo Schiavo), Bramati, Lupi (27’st Squerzanti), Panini, Schiavella (18’st Di Battista), Tozzi (21’st An. De Iulis), Ilari, Delgado, Suffer, Valle (38’st Cartella) PANCHINA Spadini, De Iulis, Modesti, Odero ALLENATORE Tuttoilmondo

PIANESE Nannelli, Mininno (44’st Rosini), Modic, Gagliardi, Folino, Simeoni, Trovade (44’st Ricci), Marianeschi, Tascini, Convitto (40’st Scuderi), Lepri (27’st Kondaj) PANCHINA Crispino, Celestini, Battistelli, Ambrogio, Palma ALLENATORE Brando

MARCATORI 25’pt Lepri (P), 38’pt Tascini (P), 19’st Schiavella (U)

ARBITRO Matina di Palermo

NOTE Ammoniti Santese, Bramati, Suffer e Nannelli