L'UniPomezia cade in casa contro il Gavorrano Follonica

Niente risultato positivo tra le mure amiche per l'UniPomezia, che dopo la vittoria rocambolesca di Rieti si deve arrendere al Follonica con il punteggio di 2-0. Una partita indirizzata in maniera prepotente dagli ospiti già dal primo tempo, in cui Coccia dà il vantaggio ai suoi con uno splendido tiro da fuori area che si insacca sotto il sette. La situazione per i padroni di casa precipità nel finale della prima frazione, Fontana si fa trovare pronto davanti alla porta e insacca un comodo tap-in. Nella ripresa l'UniPomezia va vicino al pareggio con Tozzi e Lupi ma non riesce a recuperare il match, ed i tre punti finiscono al Follonica che si porta a soli quattro punti dalla capolista San Donato Tavernelle. Non migliora la situazione di classifica dei pometini, fermi a 12 punti e al terzultimo posto in classifica, il primo utile per evitare la retrocessione diretta.

SERIE D

UNIPOMEZIA – FOLLONICA GAVORRANO 0-2

UNIPOMEZIA Siani, Schiavella, Ilari, Ramceski, De Iulis An., Panini (14’st Tozzi), Cruciani (40’pt Valle), Suffer, Lupi, Santese (1’st Di Battista), Delgado PANCHINA Beccaceci, De Iulis Al., Lo Schiavo, Modesti, Odero, Ronci ALLENATORE Centioni

FOLLONICA GAVORRANO Ombra, Coccia, Dierna, Mugelli (30’st Sylla), Fremura (15’pt Gasco), Berardi, Lo Sicco, Arduini (34’st Rosini), Fontana (23’st Tascini), Ampollini, Giustarini PANCHINA Nannelli, Bruni, Del Grosso, Grifoni, Santapaola ALLENATORE Bonura

MARCATORI Coccia 9’pt, Fontana 38’pt

ARBITRO Guerra di Venosa

ASSISTENTI Persichini e Singh di Macerata

NOTE Espulsi al 43’st Lupi (U) Ammoniti Lupi, Di Battista Angoli 5-3 Fuorigioco 2-3