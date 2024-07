L'UniPomezia annuncia un grande ritorno come copresidente

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Maurizio Proietti torna ufficialmente a far parte della nostra famiglia nelle vesti di Copresidente. Una notizia accolta con grande entusiasmo da tutto l’ambiente rossoblù, a partire dal patron Valter Valle: “Al di là delle qualità professionali che ha mostrato negli anni a tutto il movimento, anche a livello nazionale - spiega il Presidente - mi lega a Maurizio una profonda amicizia. Sono convinto che il valore umano sia determinante per raggiungere i propri obiettivi in ogni ambito della vita, lui per noi rappresenta un punto di riferimento e mi affiancherà nel permettere all’Unipomezia di realizzare i propri sogni”. La terza tappa di un rapporto inossidabile, prima l’esperienza come Direttore Sportivo dal 2017 a febbraio 2019, quando lasciò per problemi di salute, per poi tornare nel settembre del 2020, quando ricoprì la carica di Direttore Generale fino alla stagione disputata in Serie D. Oggi un nuovo, atteso inizio.

[comunicato ufficiale UniPomezia]