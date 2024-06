L'UniPomezia annuncia il suo nuovo direttore generale

La struttura societaria dell'Unipomezia si arricchisce di una nuova figura a livello dirigenziale. Entra a far parte della famiglia rossoblù Daniele Attili assumendo il ruolo di direttore generale. Una new entry di rilievo a consolidare un organigramma già ben collaudato, con la sua grande esperienza a livello manageriale che potrà risultare un valore in più per il club della famiglia Valle. "Con il presidente ci siamo incontrati la scorsa settimana e abbiamo trovato subito l'intesa – dichiara Attili -. L'intento è di dare un'impronta manageriale importante per migliorare ancor di più la gestione di un club così blasonato. Personalmente, non avevo intenzione quest'anno di svolgere attività dirigenziali ma la chiamata dell'Unipomezia non si può rifiutare. Sono molto orgoglioso di averla ricevuta, arrivo nella società più importante del calcio dilettantistico laziale. Ho colto questa occasione al volo sperando di dare il mio prezioso contributo, fungendo da collante tra la parte tecnica e quella dirigenziale mettendo a disposizione le mie capacità manageriali. L'obiettivo è chiaramente quello di puntare in alto, speriamo sia un anno di passaggio per poi consolidarci sempre più in altre categorie".

[ufficio stampa UniPomezia]