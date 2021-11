L'Ottavia si aggrappa a Murri e trova la vittoria

Murri in pieno recupero scaccia i fantasmi, regalando tre punti pesantissimi ed importantissimi al mister Porcelli ed all'Ottavia. Gara iniziata subito in salita, con un calcio di rigore da rivedere assegnato agli ospiti, realizzato da Fagioli. Ai padroni di casa non ne viene assegnato uno per fallo da ultimo uomo ai danni di Casella lanciato a rete e la prima frazione si chiude sostanzialmente così. Nella ripresa, l'Ottavia si scuote anche grazie ai cambi: l'ottimo Ferruzzi per un Gramaccioni non in giornata e Laureti (in odore di convocazione da parte della Rappresentativa per il Torneo delle Regioni) per un buonissimo Geracitano, che ha speso tanto, hanno decisamente acceso la formazione di Porcelli, che agguanta il pari su azione d'angolo a circa metà ripresa e trova i tre punti nel finale grazie all'acuto del giovane Murri, a tu per tu con Zonfrilli.

#OTTAVIA: Tomarelli, Geracitano (23'st Laureti), Paloni, Petricca, Casciotti, Cervini, Murri, Gramaccioni (1'st Ferruzzi), Casella, Petrini (40'st Gubinelli), Vendetti. A disp: Ragni, Moretti, Ianniccari, Flore, Colaiacomo, Chinche Gomez. All. Giuseppe Porcelli

#ARANOVA: Zonfrilli, La Ruffa, Cupperi, Pucci, Fusaroli, Tollardo, Taglioni (20'st Santoro), Ferazzoli, Giurato, Fagioli, Di Battista (20'st Mari). A disp: Alessandrini, Di Biagio, Proietti, Rodofili, Di Mario, Monteforte, Tiozzo. All. Andrea Di Giovanni

ARBITRO: Sapone di Aprilia

ASSISTENTI: Bosco di Roma2 e Angelico di Aprilia

MARCATORI: 27'pt rig. Fagioli (A); 21'st Casciotti (O); 49'st Murri (O)

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso: Fusaroli (A) al 17'st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tomarelli, Porcelli, Tollardo, Petrini, Casella, La Ruffa. Angoli: 2-4. Recupero: 2'pt; 5'st

(dall'ufficio stampa dell'Ottavia)