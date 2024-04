L'Ostiantica cambia, importante ingresso in dirigenza

L’ASD Ostiantica è lieta di annunciare che Daniele Cataloni è il nuovo responsabile tecnico dell’agonistica in vista della prossima stagione 2024/2025 e sarà operativo da subito per la preparazione e la costruzione delle nuove compagini giovanili.

Le parole di Cataloni

Il richiamo dei due presidenti Andrea Pollidori e Daniele Peroni è stato troppo forte perché sono davvero delle persone eccezionali. Il ruolo di direttore tecnico che ho già ricoperto in altre società è molto stimolante ma allo stesso tempo include molte responsabilità. Cercheremo con il ds Mario Barbieri e tutto lo staff di portare l'Ostiantica sempre più in alto e di confermarci come una società di riferimento per tutto il nostro territorio. Gli sforzi fatti dalla dirigenza sull’impianto rendono l'ambiente ottimo e sereno per praticare calcio. Fin da oggi saremo al lavoro per terminare al meglio questa stagione e per programmare quella nuova.