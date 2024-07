L'Ostiamare ufficializza il nuovo allenatore, è un ex Livorno e Piacenza

Simone Minincleri sarà l’allenatore dell’Ostiamare. Dopo una carriera vissuta ai massimi livelli in cui ha dominato la Serie D, l’ormai ex numero dieci biancoviola ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per iniziare una nuova vita. Il giocatore lascia così il posto all’allenatore, incarico che Minincleri ricoprirà proprio nell’ultimo club che lo ha visto all’opera con la palla in mezzo ai piedi. A partire dall’inizio del prossimo campionato, e una volta che l’ex fantasista avrà completato il consueto iter burocratico, l’Ostiamare potrà dunque abbracciare la sua nuova guida tecnica.

“Le emozioni sono forti – raconta lo stesso Minincleri – perché per me questa è un’avventura del tutto nuova ma al tempo stesso è un’esperienza che sapevo mi sarebbe piaciuto affrontare. Averne avuto la possibilità con l’Ostiamare è sicuramente un grande traguardo e di questo ringrazio la società e in particolare il presidente Roberto Di Paolo che mi ha sempre sostenuto e dato grande fiducia anche in un momento per me difficilissimo”. Dopo una stagione complicata nelle vesti di calciatore del club lidense, Minincleri esprime ora quella che è la sua voglia di rivalsa seppur in un ruolo diverso: “Prima ho usato la parola traguardo ma questo è un punto di partenza. Quest’ultima stagione è stata molto complicata, mi ha fatto capire tante cose, ma al tempo stesso credo che non tutti i mali vengano per nuocere perchè ho avuto modo di studiare e crescere professionalmente, e questo è stato importante”.

Dopo una carriera come calciatore, il futuro mister biancoviola spiega quali sono le idee che porterà all’Anco Marzio: “L’idea è quella di dare dei valori, ai giocatori in primis, del rispettarsi tra di loro e di rispettare lo staff. Poi vorrei cercare di proporre attraverso le mie idee un calcio offensivo, vincente e moderno. Affronteremo il campionato con una squadra quasi del tutto nuova quindi sin dal primo giorno dobbiamo essere predisposti al lavoro. Abbiamo una società molto ambiziosa ed il mio impegno sarà dedicare tutta la mia persona a questa squadra. Dopodiché, senza fare proclami vedremo dove arriveremo, i risultati dovranno passare dal lavoro quotidiano”. La prossima sarà una stagione importante anche per l’Ostiamare che potrà finalmente riabbracciare i suoi tifosi: “Siamo tutti felicissimi e pieni di entusiasmo per questa notizia. Vorrei dire che ritrovare il pubblico per noi è come trovare punti, giocare senza tifosi è veramente difficile. Poi il calcio è della gente, dei tifosi, quindi non vederli sugli spalti è stato brutto. Noi metteremo il cuore per loro, con l’obiettivo di farli tornare numerosi sugli spalti”.

[comunicato ufficiale Ostiamare]