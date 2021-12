L'Ostiamare trova la goleada in trasferta contro l'Atletico Uri

Poker dell'Ostiamare, che continua il suo buon periodo con una vittoria importante sul campo dell'Atletico Uri e si porta a soli due punti dall'ultimo posto playoff occupato dal Nuova Florida (con 4 partite in meno) e l'Afragolese. La squadra ostiense ha dilagato sul campo dei sardi, trovando il vantaggio al 19' con un inserimento di Cardillo per poi non voltarsi più indietro. Dopo il raddoppio di Sossai ad inizio secondo tempo i sardi rientrano in partita con i gol di Scanu al 55' e di Altolaguirre al 66', ma devono subire la reazione furiosa degli ospiti che nel giro di cinque minuti trovano due gol fondamentali con Pellacani al 76' e Lorusso che regalano il vantaggio definitivo e i tre punti alla squadra di mister Gardini, ora anche quinto miglior attacco del girone G della Serie D.

Atletico Uri - Ostiamare 19' Cardillo (O), 52' Sossai (O), 55' Scanu (A), 66' Altolaguirre (A), Pellacani 76' (O), Lorusso 80' (O)

Formazioni Atletico Uri: 1 Pittalis, 21 Ravot, 3 Olmetto, 4 Campus, 25 Incerti, 6 Cardone, 7 Delizos, 8 Piga, 9 Salazar, 10 Scanu, 11 Calaresu; Allenatore Massimiliano Paba.

Formazioni: Ostiamare: 1 Trovato, 2 Vagnoni, 3 Lazzari, 4 Orchi, 5 Sossai, 6 Berardi, 7 Bertoldi, 8 Sabelli, 9 Cardillo, 10 Lorusso, 11 Ippoliti; Allenatore Pasquale Giampaglia..