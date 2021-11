L'Ostiamare trova il tris in trasferta con la Vis Artena

Cade la Vis Artena, che perde il derby laziale di metà classifica con l'Ostiamare, con la squadra ostiense che riscatta così un periodo complicato. Una vittoria propiziata dal gol di Sabelli al 19', bravo a farsi trovare sul secondo palo da una punizione. La partita si fa più complicata al 26' per l'espulsione di Orchi, costretto al fallo da ultimo uomo su Sabelli involato a rete. Al rientro dagli spogliatoi però la situazione numerica si riequilibra con il rosso a Orchi dell'Ostiamare, che viene espulso per una manata durante un calcio d'angolo. La Vis Artena va addirittura in nove per la doppia ammonizione di D'Agostino ma trova comunque il rigore del possibile pareggio. Taviani spiazza Trovato ma il palo gli nega la gioia del gol. A quel punto l'Ostiamare riesce a chiudere il match con il gol di Lazzeri al 43' e poi Bertoldi allo scadere per regalarsi i tre punti e il sorpasso in classifica.

VIS ARTENA – OSTIAMARE 0-3

VIS ARTENA Manni, Pompei, Capodaglio, Sfanó, Paolacci, Magliocchetti (1'st Taviani), Jukic (28'st Odianose), D’Agostino, Aglietti, Catapano (37'st Carbone), Lucchese PANCHINA Chingari, Halili, Vittucci, Contucci, Di Vico, Negro ALLENATORE Perrotti

OSTIAMARE Trovato, Lazzari, Camara (46'st Vagnoni), Orchi, Sbardella, Bianciardi, Bertoldi, Sabelli, Cardillo (19'st Mastropietro), Ippoliti (30'st Compagnone), Lorusso (16'st Pellacani) PANCHINA Giori, Rossi, Berardi, Vasco, Perrotta

MARCATORI Sabelli 19’pt (O), Lazzeri 43’st, Bertoldi 49’st

ARBITRO Di Nosse di Nocera

ASSISTENTI Pacifici di Arezzo e Laici di Valdarno

NOTE Rigore sbagliato da Taviani (VA) al 32'st Espulsi Sfanò (VA) 26'pt per fallo da ultimo uomo Orchi (O) 5'st per condotta antisportiva D'Agostino 21'st (VA) per doppia ammonizione Ammoniti D’Agostino, Lucchese, Sbardella Angoli 1-4 Rec. 2’pt - 4’st