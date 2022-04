L'Ostiamare supera una buona Aprilia

Sorride l'Ostiamare, che sul suo campo trova i tre punti contro un'Aprilia che non si è arresa fino all'ultimo minuto. Un primo tempo equilibrato da entrambe le parti, con Lorusso che ha impegnato la porta dell'Aprilia fermato solo dal palo ma con l'Aprilia che spaventa i padroni di casa con le conclusioni di Milani e Njambé. Succede tutto nel secondo tempo, in avvio ci pensa Pellacani a far gioire i suoi con un gol di rapina da calcio d'angolo, sfruttando la respinta di Salvati su Lorusso. L'Aprilia prova a reagire ma si deve arrendere nel finale, con il neo entrato Marcheggiani che in pieno recupero chiude definitivamente il match con un tap-in vincente. Gli ostiensi si portano così a soli due punti dall'Afragolese quinta in classifica, con il sogno playoff sempre più vivo.

Ostiamare - Aprilia 2-0

OSTIAMARE: Trovato, Rossi (22’st Compagnone), Camara (34’st Lazzeri), Tirelli, Sbardella, Berardi, Bertoldi (22’ st Vagnoni), Sabelli, Cardillo (33’st Marcheggiani), Lorusso (45’st Bianciardi), Pellacani. A disp.: Borrelli, Orchi, Ippoliti, Franchi. All.: Mastrodonato.

APRILIA CALCIO: Salvati, De Crescenzo, Succi, Falasca, Bernardini (34’st Talamonti), Milani, Njambé, Ceka (37’st Pezone), Corelli, Mannucci, Vasco (34’st Cruz). A disp.: Zappalà, Rosania, Cruz, Battisti, Santarelli, Moreschini, Proia. All.: Galluzzo.

ARBITRO: Grassi di Forlì (Castellari-Mambelli)

MARCATORI: 12’ st Pellacani, 48’st Marcheggiani

ESPULSO: 31’st Milani (A) per doppia ammonizione.