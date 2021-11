L'Ostiamare spreca e il Carbonia pareggia nel finale

Beffa nel finale per l'Ostiamare, che va davanti due volte e sfiora anche il tris ma nel finale si fa riprendere da un Carbonia gagliardo e che conquista un punto fondamentale per il suo campionato. Già nel primo quarto d'ora si è fatto sentire l'Ostiamare, con il gol di Cardillo dopo undici minuti che spezza gli equilibri. Il Carbonia però non resta a guardare e trova il quasi allo scadere del primo tempo. Gjuci si fa trovare pronto in area sugli sviluppi di un angolo e mette in rete un comodo tap-in che manda le squadre al riposo sul pareggio. Nell'intervallo il mister dell'Ostia Gardini si fa sentire e gli ostiensi si riportano subito avanti con Sabelli, bravo a chiudere di testa il cross di Bertoldi. I padroni di casa hanno anche la possibilità del 3-1 che chiuderebbe la partita con Lorusso, ma subiscono la beffa al 44' con il gran tiro da fuori di Porcheddu che sorprende Trovato e fissa il risultato sul 2-2. Nel recupero Camara va vicinissimo al 3-2 di spaccata ma si vede negare il gol dalla grande parata di Idrissi, e il Carbonia esce indenne da un campo difficile.