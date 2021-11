L'Ostiamare si prende nel finale il pareggio contro l'Aprilia

Punto di carattere dell'Ostiamare, che sul difficile campo dell'Aprilia trova un pareggio importante per la sua classifica quando tutto ormai sembrava perso. La squadra ostiense si era trovata sotto alla metà del secondo tempo per un gol di De Crescenzo, bravo a raccogliere il cross teso di Pollace e a chiuderlo in rete, mantenendo poi la parità fino all'intervallo. Dopo quattro minuti dal rientro in campo uno degli episodi decisivi della partita. Mastropietro si guadagna un rigore che potrebbe valere il pareggio, ma dal dischetto si fa ipnotizzare da Zappalà, che mantiene in vantaggio i suoi. Gli ospiti si rendono pericolosi di nuovo con Lorusso al 38' ma la vera beffa arriva nel finale, con lo stesso Lorusso che raccoglie un lancio lungo e viene atterrato da Zappalà. Questa volta il portiere dell'Aprilia non può nulla sul rigore di Lorenzo Vasco, ex della partita, che regala un punto fondamentale per allontanare la zona playout.

APRILIA Zappalà, De Crescenzo, Succi, Pollace, Falasca, Cruz (40’st Mannucci), Njambe, Ceka, Battisti, Santarelli (28’st Mbaye), Corelli. A disp. Salvati, Bernardini, Pezone, Mattarelli, Palmieri, Delli Colli, Talamonti. All. Galluzzo

OSTIAMARE Trovato, Lazzeri, Camara, Pellacani (26’st Vasco), Sbardella, Sossai, Bertoldi, Sabelli, Ippoliti (38’st Matteoli), Mastropietro (38’st Bianciardi), Lorusso. A disp. Giori, Rossi, Berardi, Vagnoni, Compagnone, Sordilli. All. Gardini

ARBITRO Migliorini di Verona

ASSISTENTI Gentile di Isernia - De Gregorio di Isernia

NOTE - Al 4’st Mastropietro (O) si fa parare un rigore da Zappalà (A) Ammoniti Succi, Falasca, Bertoldi Rec 2’pt 5’st.

MARCATORI De Crescenzo 23’pt (A), Vasco rig. 47’st (O)