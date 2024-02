L'Ostiamare si carica per la trasferta in Sardegna, Tinti: "Mi aspetto una partita difficile"

L’Ostiamare si appresta a ripartire e lo farà dalla trasferta in casa del COS. “Mi aspetto una partita difficile – racconta il difensore Andrea Tinti – giocare in Sardegna è sempre complicato. Troviamo ad aspettarci una squadra forte e che ci precede di appena tre punti, ci arriviamo carichi e consapevoli dell’importanza che ha per noi questa partita. Abbiamo fatto due settimane di lavoro importante e non vediamo l’ora di tornare in campo dopo la sosta”. I biancoviola sono dunque pronti a scendere in campo per affrontare l’importante sfida nel migliore dei modi con l’obiettivo di continuare a scalare la graduatoria: “La classifica è corta, ci sono ancora tanti punti a disposizione e tanti scontri diretti da giocare. Nel girone di ritorno i punti pesano di più e le partite sono diverse rispetto all’andata. Il nostro obiettivo è quello di dare il massimo per arrivare più in alto possibile”. In chiusura Tinti racconta come procede la sua avventura in biancoviola: “Ormai sono quasi 3 mesi che sono arrivato ad Ostia. L’impatto è stato importante fin da subito, conoscevo già qualche compagno e questo mi ha aiutato sicuramente ad integrami al meglio. Sto molto bene qui, ci sono la serenità e la tranquillità giuste all’interno dello spogliatoio”.

[ufficio stampa Ostiamare]