L'Ostiamare ritrova la vittoria e batte il Cassino

Squadra in casa

Squadra in casa Ostia Mare

Festeggia l'Ostiamare, che ritorna alla vittoria in un periodo complicato dentro e fuori dal campo a causa della chiusura del suo stadio, non derivata dall'attuale proprietà e già oggetto di un comunicato del presidente Roberto Di Paolo. A firmare tre punti cruciali per la classifica degli ostiensi sono stati Bertoldi e Matteoli, che prima con un rigore e poi con un colpo di testa hanno lasciato il sorriso all'Ostiamare, reduce anche da un recente cambio di allenatore. L'Ostiamare torna così a quattro punti di distanza dall'ultimo posto playoff occupato dal Cynthialbalonga.

OSTIAMARE- CASSINO 2-0

OSTIAMARE: Trovato, Vagnoni, Camara, Tirelli (27’st Orchi), Sbardella, Berardi, Bertoldi (36’st Franchi), Sabelli, Marcheggiani (27’pt Matteoli), Lorusso, Ippoliti (13’st Pellacani). A disp.: Borrelli, Rossi, Compagnone, Ferraro, Perrotta. All.: Mastrodonato.

CASSINO: Papa, Cocorocchio (13’st Gaeta), Tomassi (33’st Orlando), Darboe, Fusco, Avella, Raucci (13’st Lombardo), Bernardini, Sorgente, Della Corte (13’st Bellante), Cavaliere. A disp.: Della Pietra, Cardillo, Mazzaroppi, Ginevrino, Bosfa. All.: Carcione.

ARBITRO: Luca Tagliente di Brindisi.

MARCATORI: 41’pt Bertoldi (rig.), 10’st Matteoli (OM).