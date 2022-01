L'Ostiamare piazza il colpo Marcheggiani

Il mercato invernale dell'Ostiamare riparte con il botto. Il nuovo acquisto della squadra del presidente Di Paolo è il forte bomber ex Rieti Francesco Marcheggiani, punta centrale classe 1991 autore di 10 gol in 14 partite del girone E di Serie D in questa stagione. Il nuovo attaccante dell'Ostiamare si è presentato così ai suoi nuovi tifosi sul sito ufficiale del club. "E’ stato un rincorrersi, negli anni, e alla fine è scoppiato l’amore. Abbiamo iniziato a parlarne a inizio Dicembre, c’è stato bisogno di qualche giorno in più ma tutto è andato per il meglio. Sono felice ed onorato di essere arrivato ad Ostia, in questa piazza così prestigiosa e vogliosa di grandi emozioni. Il progetto e le ambizioni della famiglia Di Paolo mi hanno davvero convinto ad accettare la sfida. Darò il massimo per questa maglia, e per aiutare il Presidente a vincere”.