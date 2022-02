L'Ostiamare esonera Aldo Gardini

Finisce l'avventura di Aldo Gardini all'Ostiamare. La società ha comunicato la separazione con il tecnico a seguito della sconfitta contro la capolista Giugliano. "L’Ostiamare comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra il Sig. Aldo Gardini. La Società ringrazia il mister per il lavoro svolto in questi mesi, sempre con impegno e abnegazione. Il club augura al tecnico le migliori fortune professionali per il proseguo della sua carriera. La preparazione, in vista della gara contro il Real Monterotondo Scalo, è stata affidata all’allenatore in seconda Quintiliano Mastrodonato.".