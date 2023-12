L'Ostiamare è pronto per l'Ischia "Vogliamo dimostrare di non essere da meno”

L’Ostiamare alza la guardia e si prepara ad affrontare l’insidiosa sfida contro l’Ischia. Gara non semplice per i biancoviola che però sono ansiosi di cancellare lo scivolone di domenica scorsa per ritornare subito al trend che li ha visti centrare le vittorie contro Anzio e Sassari Latte Dolce. “Ad inizio settimana eravamo un po’ amareggiati per una sconfitta che per me non meritavamo – racconta Gianmarco De Crescenzo – poi però ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo allenati con impegno lavorando su qualche aspetto che è mancato nel match contro la Romana”.

"Sappiamo che abbiamo qualità"

Adesso il gruppo è focalizzato sulla sfida di domani, consapevoli che servirà una grande prestazione per superare una tra le formazioni più in forma del momento: “Sappiamo che l’Ischia è un avversario forte ma daremo tutto affinché la partita vada nel verso giusto. Sono ai vertici della classifica e stanno sicuramente vivendo un gran momento ma stiamo preparando la partita al meglio. Siamo consapevoli che incontreremo una squadra forte ma vogliamo dimostrare di non essere da meno anche se al momento la classifica non ci aiuta. Sappiamo che abbiamo qualità e mi auguro che domani riusciremo a dare qualcosa in più, magari soprattutto sotto l’aspetto dell’aggressività che ci è un po’ mancata nel secondo tempo di domenica scorsa. Non vogliamo ripetere i nostri errori ma trarne i giusti insegnamenti e provare a vincere. L’Ischia è forte ma noi non siamo da meno”.