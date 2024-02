L'Ostiamare e il lavoro di Micheli con i portieri "Stanno crescendo tanto"

L’Ostiamare ha ricaricato le batterie e ora si appresta a vivere la settimana che porterà i biancoviola ad affrontare la trasferta in casa della COS Sarrabus Ogliastra. Stavolta, a parlare dei propri ragazzi è il preparatore dei portieri Paolo Micheli: “Abbiamo approfittato della pausa per ricaricarci, a volte il riposo può essere più importante anche di un allenamento. Ovviamente questo non vuol dire che abbiamo completamente staccato la spina, siamo rimasti concentrati sull’obiettivo continuando a lavorare in maniera professionale. Sicuramente i ragazzi hanno vissuto questi allenamenti con maggiore serenità non dovendo fare i conti con la pressione dell’imminente partita”. Micheli parla poi di come i portieri dell’Ostiamare stanno maturando: “Tra noi si è instaurato un buon feeling e questo è fondamentale in un ruolo come il mio altrimenti non otterrai mai il massimo dai tuoi ragazzi. Sono molto contento, danno il massimo, lavorano con abnegazione e stanno crescendo tanto. Questo lo si percepisce anche dalle prestazioni per quanto riguarda Morlupo ma sono certo che anche Valori quando verrà chiamato in causa saprà farsi trovare pronto”.

[ufficio stampa Ostiamare]