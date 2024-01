L'Ostiamare e il girone di ritorno: l'analisi del DS D'Astolfo

L’Ostiamare è al lavoro. Staff e ragazzi sudano sul campo per farsi trovare pronti in vista della seconda parte di stagione. “Ripartiamo con tanta fame ed entusiasmo – spiega Adriano D’Astolfo, direttore sportivo biancoviola – pronti a riprendere da quel trend positivo con cui abbiamo chiuso il 2023 perché, senza fare troppi proclami, non abbiamo rinunciato all’idea di guardare in alto e di scalare la classifica”. Il ds fa un’analisi della stagione partendo dal momento attuale e passando poi per il recente mercato fino ad arrivare agli obiettivi per questo 2024.

Pronti a ripartire

“La squadra è tornata al lavoro e lo ha fatto con tanta fame ed entusiasmo. Abbiamo chiuso bene il 2023 e questo ci ha permesso di lavorare bene sotto le feste, con voglia e soprattutto con la consapevolezza di poter fare un girone di ritorno importante. Il nuovo staff ha sfruttato questa sosta per lavorare e sviluppare al meglio le proprie idee cosa che magari quando si subentra non sempre è possibile durante il campionato viste le tante partite ravvicinate. Devo dire però che sotto le feste i ragazzi hanno fatto dieci giorni a grande intensità dove li ho visti bene e speriamo ora di ripartire con questo stesso entusiasmo”.

Le difficoltà

“Abbiamo vissuto un periodo non semplice e questo fa parte delle annate sportive. C’erano le prestazioni a non riuscivamo a raccogliere quanto seminato. Staff e ragazzi sono stati bravi a venirne fuori, non è mai semplice riuscirci, e a riprendere così quello che volevamo fosse il nostro cammino con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Mi dispiace che ne abbiano fatto le spese due membri dello staff che approfitto per salutare e ringraziare perché hanno sempre svolto il loro lavoro con grande professionalità ma purtroppo la legge del calcio prevede anche questo”.

Il mercato

“Abbiamo fatto delle operazioni sia in uscita che in entrata e insieme alla proprietà abbiamo sistemato dove c’era bisogno e soprattutto tenendo fede al principio che chiunque decide di restare ad Ostia deve farlo con il cuore. Naturale poi sfruttare questa finestra di mercato per puntellare un organico che rispondesse così nel miglior modo possibile alle idee del nuovo staff”.

Il girone di ritorno

“Da quando in prima squadra c’è il nuovo staff siamo ripartiti subito forte e non a caso i risultati nelle ultime cinque partite ci hanno premiato con quattro vittorie. C’è entusiasmo, stiamo lavorando bene e ovviamente vogliamo proseguire nell’ottimo trend con cui abbiamo chiuso l’anno. Ora ci aspetta un girone di ritorno che sarà però differente rispetto a quello di andata. Le squadra cambiano giocatori, si assestano e perciò mi aspetto quasi un nuovo campionato. Noi però dobbiamo concentrarci esclusivamente sul nostro cammino, vogliamo scalare qualche posizione perché non abbiamo rinunciato assolutamente a quelli che erano i nostri obiettivi. Vogliamo fare un campionato importante, senza fare troppi proclami continuiamo a guardare in alto vogliosi di recuperare il terreno perso”.

[ufficio stampa Ostiamare]