L'Ostiamare cede un giocatore alla Lazio

Non solo acquisti nel calciomercato dell'Ostiamare, ma anche una cessione di prestigio per il calibro dell'acquirente. La società ostiense ha annunciato la cessione di uno dei suoi più grandi talenti dell'under17, il classe 2005 Jacopo Sardo. Ad assicurarsi le sue prestazioni è la Lazio, che inserirà il nuovo acquisto nella sua squadra under17. Il direttore generale dell'Ostiamare Luigi Baioni ha commentato e salutato così la cessione di Sardo. “Siamo felici per l’approdo di Jacopo alla Lazio. Ha avuto tante richieste ma ha deciso di scegliere la società biancoceleste e potrà così restare vicino a casa e a suo fratello gemello. Auguriamo, io e il DS Adriano D’Astolfo, che mi ha seguito in questa trattattiva, a Jacopo di continuare a lavorare alla grande, di regalarsi e regalarci grandi soddisfazioni. Tutta l’Ostiamare gli fa un grande in bocca al lupo”.