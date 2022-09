L'Ostiamare cede in trasferta alla Sangiovannese

Esordio di campionato amaro per l'Ostiamare, che nella prima giornata del girone E di Serie D cede in trasferta alla Sangiovannese, che può festeggiare così i suoi primi tre punti. Era tutto iniziato per il meglio per l'Ostiamare, che alla mezz'ora passa in vantaggio con il colpo di testa di Roberti, bravo ad approfittare del cross di Pompei dalla sinistra. Poco dopo ci pensa Miccoli a ristabilire la parità, complice un bel tiro da fuori che sorprende la porta dell'Ostiamare e fissa il pareggio per i padroni di casa. Un altro tiro da fuori vale il vantaggio della Sangiovannese, con Bellini che pesca il jolly e regala il vantaggio prima dell'intervallo ai toscani. Sugli sviluppi di un calcio piazzato ad inizio secondo tempo arriva il tris dei padroni di casa, che con Milani fissano il risultato sul 3-1. Per gli ostiensi ora l'opportunità di riscatto sarà la settimana prossima ad Ostia contro l'Orvietana.

Sangiovannese - Ostiamare 3-1 (Roberti (O), Miccoli (S), Bellini (S), Milani (S)