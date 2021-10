L'Ostiamare cede in casa alla Torres tra i rimpianti

Non trova la seconda vittoria consecutiva l'Ostiamare, che cede in casa contro la Torres, una delle favorite del girone G di Serie D. Partita iniziata nel segno della Torres, con Orchi sugli scudi. Il vantaggio arriva però al 31' con Masala. Diakite serve la sponda a Masala che taglia in mezzo alla difesa dell'Ostiamare e trova il gol dell'1-0. La Torres raddoppia quasi allo scadere del primo tempo con Scotto, che realizza il rigore da lui stesso guadagnato. I pericoli per i sardi arrivano tutti nel secondo tempo. Al nono minuto Rossi causa il calcio di rigore che potrebbe riaprire la partita ma Salvato ipnotizza Lorusso. I padroni di casa accorciano le distanze solo all'89' con una punizione di Vasco, ma non c'è abbastanza tempo per pareggiare e la Torres trova la quarta vittoria consecutiva in campionato.

OSTIA. Orchi, Sbardella, Bianciardi (26’ st Vasco), Bertoldi (15’ st Mastropietro), Sabelli, Cardillo, Compagnone (10’ st Ippoliti), Lorusso. A disp.: Giori, Berardi, Rossi, Pellacani, Pedone, Matteoli. All.: Gardini.

TORRES: Salvato, Rossi, Turkel (16’st Mukay), Kujabi, Antonelli, Dametto, Lisai, Masala, Scotto, Piredda, Diakite (30’st Sabatini). A disp.: Garau, Ferrante, Pinna R., Pinna S., Demartis, Ruocco, Nirta. Allenatore: Greco (Squalificato, in panchina al suo posto Frau).

ARBITRO: Gabriele Totaro di Lecce.

RETI: 31’primo tempo Masala, 45’ primo tempo Scotto (rig., T), 44’ secondo tempo Vasco (OM).

NOTE: al 9’ del secondo tempo Salvato (T) para un calcio di rigore a Lorusso (OM).