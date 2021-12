L'Ostiamare cede in casa al Gladiator

Battuta d'arresto per l'Ostiamare, che chiude la sua serie di risultati utili perdendo contro il Gladiator in una partita opaca. Una sfida che si era messa male già nel primo tempo per gli ostiensi che si aggrappano a due grandi parate di Trovato per evitare il vantaggio. Il gol arriva comunque nel finale, con la rete di Baroni al 39' che raccoglie l'assist di Strianese e manda in vantaggio i suoi all'intervallo. Al rientro in campo l'Ostiamare è molto più concentrato e sfiora il pareggio due volte, prima con il tiro di Bertolti e poi con la traversa di Sbardella al 66'. Al 84' però la doccia fredda per i padroni di casa, che subiscono il raddoppio di Ciampi sugli sviluppi di un angolo. Vasco accorcia nel finale con un rigore per fallo di Sall ma è troppo tardi, e il Gladiator si prende tre punti cruciali in chiave salvezza.

OSTIA MARE – GLADIATOR 1-2

OSTIA MARE (4-3-3): Trovato; Camarà, Sbardella, Sossai, Lazzeri; Compagnone (80′ Di Vilio), Sabelli, Vasco; Lorusso, Mastropietro (82′ Cardillo), Bertoldi: A Disposizione: Borrelli, Berardi, Vagnoni, Pacchiarotti, Sordilli, Bianciardi, Pellacani. Allenatore: Aldo Gardini

GLADIATOR (3-5-2): Merola; Ciampi, Tomi, Sall;Garzia, Di Monte (46′ Caruso), Vitiello (46′ Dorato), Dommarco (78′ Passaro), Marzano; Barone, Strianese. A Disposizione: Casillo, Della Valle, Esoosito Giovanni Di Dio, Esposito Ciro, Fischetti, Boiano. Allenatore: Alessio Martino

ARBITRO: Riccardo Fichera di Milano con assistenti Ivan Alexandrovic Denisov di Bari e Federico Mezzalira di Varese

RETI: 39′ Barone (G), 84′ Ciampi (G), 90′ Vasco su rigore (O)

NOTE Angoli 11-3, Fuorigioco 5-1, recupero nessun minuto nel primo tempo e 7 nella ripresa, Ammoniti: Caruso (G), Sossai (O), Garzia (G),