L'Ostiamare cade nel finale contro l'Atletico Uri

Finisce mestamente la corsa playoff dell'Ostiamare, che contro l'Atletico Uri ad Ostia non va oltre la sconfitta di misura, che allontana l'ultimo posto playoff definitivamente a nove punti, complice anche la netta sconfitta subita domenica per 0-5 proprio dall'Afragolese quinta. Una beffa vera per l'Ostiamare, che dopo un primo tempo equilibrato era rimasto in superiorità numerica per l'espulsione commiata a Scanu al 34' ma nel finale ha subito il gol decisivo di Fadda, che in pieno recupero ha condannato alla sconfitta la squadra di casa, che non vince dalla ventottesima giornata contro l'Aprilia ed è alla seconda sconfitta consecutiva.

OSTIAMARE-ATLETICO URI 0-1

OSTIAMARE: Borrelli, Lazzeri, Camara, Bianciardi (36’st Sabelli), Sbardella, Orchi, Pellacani (31’st Bertoldi), Tirelli, Marcheggiani, Lorusso, Ippoliti (24’st Compagnone). A disp.: Trovato, Rossi, Vagnoni, Berardi, Giusti, Franchi. All.: Mastrodonato.

ATLETICO URI: Arzeni, Ravot, Olmetto, Piga, Fadda, Carbone, Iloru (46’st Carboni), Melis (10’st Brizzi), Altolaguirre, Demarcus, Calaresu (20’st Scanu). A disp.: Pittalis, Pinna, Incerti, Delizos, Di Paolo, Mari. All.: Paba.

ARBITRO: Russo di Torre Annunziata.

MARCATORE: 49’st Fadda (AU).

ESPULSO: 34’st Scanu (AU).