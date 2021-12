L'Ostiamare batte l'Afragolese e si rilancia per i playoff

Cardillo e Lorusso fanno le fortune dell'Ostiamare, che batte l'Afragolese in casa e si prende tre punti cruciali per il suo campionato. La squadra campana incappa così nella seconda sconfitta consecutiva e vede dimezzare il vantaggio sull'Ostiamare, che si rimette in corse per i play-off ora distanti solo tre punti. Non molte occasioni nel match di oggi, che ha visto l'Ostiamare tremare solo nel primo tempo per poi prima portarsi in avanti con Lorusso e poi chiudere la pratica con un rigore di Cardillo nel secondo tempo.

Ostiamare: Trovato, Vagnoni, Sbardella, Berardi, Lazzeri, Bianciardi, Sabelli, Ippoliti, Bertoldi, Cardillo, Lorusso. Allenatore: Gardini

Afragolese: Romano, Micillo, Nocerino, Di Girolamo, Galletta (67' Cordato), De Marzo (46' Marchese), Tarascio (59' Sorgente), Esposito (46' Liccardo), Caso Naturale, Longo, Celiento. A disposizione: Mariano, Forte, De Rosa, Ruggiero, Romano. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Fabio Franzò di Siracusa

Assistenti: Salvatore Damiano di Trapani e Francesco Bentivegna di Agrigento

Marcatori: 27' Lorusso (O), 56' rig. Cardillo (O)