L'Ostiamare batte il Lanusei e vince la quarta partita di fila

Continua il grande periodo dell'Ostiamare, che vince la quarta partita di fila nel girone G di Serie D battendo il Lanusei, che in seguito alla sconfitta ha esonerato il suo allenatore Stefano Campolo. A decidere il match ci ha pensato un gol del solito Lorusso, bravo al 67' a chiudere in rete di testa un cross dalla sinistra. Lorusso sette minuti dopo ha la chance per raddoppiare, ma la manca per merito di un grande intervento del portiere avversario Palombo. La partita si chiude al 77', Gaetani c'entra la traversa del possibile pari ospite che rappresenterà sostanzialmente l'ultima occasione della partita, con i sardi non riusciranno più a recuperare. L'Ostiamare si porta così all'ultimo posto disponibile per i playoff con 26 punti, mentre continua la pessima stagione del Lanusei, fermo in zona playout a 13 punti.

Ostiamare - Lanusei 1-0 (67' Lorusso)

Formazioni: OstiaMare: 1 Trovato, 2 Lazzeri, 3 Camara, 4 Orchi, 5 Sbardella, 6 Sossai, 7 Bertoldi, 8 Sabelli, 9 Cardillo, 10 Lorusso, 11 Ippoliti; Allenatore Aldo Gardini.

Lanusei: 1 Palombo, 2 Gualtieri, 3 Meledandri, 4 Petruccelli, 5 Pischedda, 6 Lazazzera, 7 Macrì, 8 Di Lollo, 9 Ciotoli, 10 Gaetani, 11 Manca; Allenatore Stefano Campolo.