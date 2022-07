L'Olimpus Roma diventa AS Roma Academy

L’Olimpus Roma dopo aver riconfermato il titolo di “Scuola Calcio Élite” ha raggiunto l’accordo per diventare AS Roma Academy. Grande soddisfazione da parte della società Olimpus Roma che rappresenterà la squadra giallorossa su tutto il versante nord della Capitale dove la AS Roma potrà coltivare e osservare da vicino le nuove leve della scuola calcio Blues. L’Olimpus Roma sin da ora è concentrata nell’allestimento del quadro istruttori per ogni singola categoria: la stagione Blues 2022/2023 sarà a forti tinte giallorosse iniziando quindi sotto i migliori auspici. Il Presidente dell’Olimpus Roma, Andrea Verde: “Un altro punto di partenza molto importante della nostra storia, un progetto a cui teniamo molto in quanto stiamo cercando di mettere radici ancora più profonde nel nostro territorio ed essere, sempre più, un punto di riferimento per le famiglie e i ragazzi. Stiamo lavorando per diventare il polo principale di Roma nord ed è chiaro che questo accordo si ponga come la ciliegina sulla torta essendo la AS Roma la società numero uno della Capitale, per noi quindi punto di riferimento costante per la nostra ulteriore crescita proprio perché vogliamo imparare dai più grandi. I ringraziamenti vanno sicuramente a Fabio Eleuteri per aver raggiunto questa sinergia e alla AS Roma per averci accolto nella sua famiglia”. Il Direttore della Scuola Calcio Élite dell’Olimpus Roma, Fabio Eleuteri: “Come Direttore mi auguro che questa collaborazione con la AS Roma porti i migliori frutti per entrambe le società in proiezione futura così come auspicato anche dal Responsabile del settore giovanile giallorosso, il Professor Vincenzo Vergine, con il quale abbiamo parlato di progetti futuri nel medio e lungo termine”. Ufficio stampa Olimpus Roma