L'Indomita Pomezia si gode la vittoria sul Tecchiena "Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra"

Nell'ultimo turno di campionato l’Indomita Pomezia ha chiuso il girone d’andata con una vittoria in cui Nicolò Masciangelo è stato protagonista siglando una grande tripletta dopo il suo ingresso in campo nella ripresa, l’attaccante commenta in questo modo il recente successo: “È stata una gara molto difficile, il Tecchiena si è rinforzato molto durante questa sosta e si è rivelata una squadra ostica da affrontare in questo momento. Noi però abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e anche un grande attaccamento alla maglia. Sono molto soddisfatto della prestazione e contento di aver siglato i miei primi gol in giallonero”. L’attaccante commenta poi il suo primo periodo in casa Indomita Pomezia: “Questo primo periodo sta andando molto bene. Sono arrivato a dicembre, dopo un infortunio, mi sono ripreso e questo deve essere un nuovo inizio per me e per tutta la squadra. Sono molto contento della scelta fatta”. Il prossimo impegno dell’Indomita Pomezia rappresenta il primo di 4 incontri importanti che aspettano i gialloneri nelle prossime cinque settimane, tuttavia, Masciangelo preferisce mantenere la concentrazione sul prossimo impegno: “Noi pensiamo a giocare e a dare il meglio partita dopo partita, non ci poniamo limiti. Per quanto riguarda la gara con il Ceccano ci aspettiamo una partita difficile ma noi andremo lì a giocarci le nostre carte e al triplice fischio vedremo che risultato uscirà fuori”.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]