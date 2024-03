L'FC Viterbo saluta due calciatori, la situazione

Novità per quanto riguarda la rosa dell'FC Viterbo, che ha annunciato la separazione con due calciatori della prima squadra. "La FC Viterbo comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con i calciatori Ilie Ovidiu Morariu e Sene Pape Ibrahima. La Società augura ai giocatori le migliori fortune per il prosieguo di carriera.". La squadra laziale è all'ottavo posto del girone A di Eccellenza Lazio, con 46 punti in 28 partite e la sfida da recuperare con l'Academy Ladispoli.