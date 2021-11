L'ex capitano dell'Empoli è il colpo di mercato del Nuova Florida

Nuovo colpo di mercato per il Nuova Florida, che rinforza il suo centrocampo con un colpo sia di esperienza che di prospettiva. Il nome è quello di Salif Sidibe, giocatore dal passato importante ed ex capitano dell'Empoli Primavera con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 2020-2021. La sua nuova società lo ha accolto così sul suo canale ufficiale di Facebook. "Colpo interessante e di prestigio per noi, arriva Salif Sidibe, ex centrocampista dell'Empoli con cui ha vinto l'ultimo scudetto Primavera, con la fascia da capitano al braccio. Classe 2001 è un centrale naturale che ha qualità sia da incontrista che da regista e, occasionalmente, può essere anche spostato nella zona intermedia di destra. Benvenuto Salif".