L'Aurelianticaurelio si affida a Lo Monaco, ufficiale il nuovo allenatore

L’Aurelianticaurelio è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione sportiva 2024/2025 con il nuovo direttore sportivo Claudio Carelli e con il nuovo allenatore della prima squadra Daniele Lo Monaco. Carelli, reduce dall’esperienza in Serie D con il Roma City, ha collaborato in carriera, tra le altre, anche con Ladispoli, Fiuggi, Ostiamare ed SFF Atletico. Lo Monaco ha iniziato la sua carriera all’Asa dal settore giovanile (vincendo anche un campionato Giovanissimi Provinciali), per poi allenare Allievi e Juniores dello stesso club. Da lì l’esperienza all’Atletico Vescovio con Juniores Elite ed Eccellenza e nel 2022-2023 il Quarto Municipio sempre in Eccellenza. La Società, nel dare il benvenuto a Carelli e Lo Monaco, ci tiene a ringraziare e salutare Giuseppe Zazzara ed Andrea Zappavigna per l’operato svolto augurando loro le migliori fortune umane e professionali.

[ufficio stampa Aurelianticaurelio]